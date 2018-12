Gilets jaunes : le mouvement entre-t-il dans une nouvelle phase ?

Au cours de "l'acte V" des Gilets jaunes, on a constaté une baisse importante du nombre de manifestants sur tout le territoire. Pour Christophe Jakubyszyn, notre éditorialiste politique, cela est dû à une série d'événements qui se sont déroulés cette semaine. Il a notamment fait mention des annonces faites par Emmanuel Macron, mais aussi, de l'attentat terroriste survenu à Strasbourg. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.