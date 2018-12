Gilets jaunes : la rocade de Toulouse bloquée pendant deux heures

Les gilets jaunes toulousains ont décidé de filtrer la circulation au niveau de la rocade le 15 décembre 2018. Si au départ, ils ont laissé passer les véhicules au compte-gouttes, le blocage était total durant deux heures. Vers treize heures, ils ont débloqué la circulation et se sont dirigés vers Toulouse pour participer à la manifestation de quatorze heures. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.