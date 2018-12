Acte VII des gilets jaunes : mobilisation en forte baisse à Paris

Les "gilets jaunes" ont entamé leur septième samedi de mobilisation ce 29 décembre 2018. À Paris, ils n'étaient que 800 à se rassembler, contre 2 000 manifestants la semaine dernière. L'ambiance était relativement calme, malgré quelques tensions par endroits. Selon la police, il y a eu une soixantaine d'interpellations et pas de dégradations ou de blessés à signaler. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/12/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.