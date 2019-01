Acte VIII des gilets jaunes : des symboles de l'État pris pour cible

Le samedi 5 janvier 2019, des lieux symbolisant l'État ont été vandalisés par des manifestants. Une intrusion musclée, à l'aide d'un engin de chantier, s'est produite au siège du porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. La mairie de Rennes a également été forcée par un groupe de "gilets jaunes". Et à Perpignan, le tribunal de grande instance a été envahi pendant quelques instants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/01/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.