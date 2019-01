Acte VIII des gilets jaunes : une nouvelle flambée de violence

L'"acte VIII" des gilets jaunes a été émaillé par des actions de violence. Les manifestants se sont notamment rendus sur les Champs-Élysées, le boulevard Saint-Germain, le quai d'Orsay et l'Assemblée nationale. Selon notre journaliste Thibault Malandrin, "il a été difficile pour les forces de l'ordre d'adapter en temps réel leur dispositif de maintien de l'ordre". Comment expliquer cette situation ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/01/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.