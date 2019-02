Acte XII des gilets jaunes : Valence, une ville fantôme

De nombreux gilets jaunes se sont donnés rendez-vous à Valence en cette douzième journée de mobilisation. De peur qu'il y ait des débordements, la municipalité a pris certaines mesures. Dans la matinée du 2 février 2019, il fallait montrer patte blanche pour pouvoir pénétrer dans la cité. Le centre-ville était désert et plusieurs façades d'enseignes ont été bouchées afin de les protéger des éventuels casseurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.