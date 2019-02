Acte XIII des gilets jaunes : mobilisation en repli

Ce samedi 9 février 2019, 51 400 "gilets jaunes" se sont rassemblés sur tout le territoire, contre 58 000 le 2 février. La violence, elle, ne semble pas en baisse, notamment à Paris et à Toulouse. Des voitures ont été incendiées, des vitrines vandalisées. De nouveaux heurts ont éclaté entre les forces de l'ordre et les manifestants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.