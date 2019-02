Acte XIII des gilets jaunes : les motivations restent intactes

En cette treizième journée de mobilisation, les gilets jaunes sont toujours aussi déterminés. Ils n'arrêteront que lorsque le chef de l'Etat "décidera de tout reprendre à zéro". Pour ce faire, les manifestants continuent de maintenir la pression. Cet après-midi du 9 février 2019, le cortège qui s'est formé à Paris compte rejoindre trois places symboliques du pouvoir : le Quai d'Orsay, l'Assemblée nationale et le Sénat. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.