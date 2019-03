Acte XIX des gilets jaunes : les verbalisations ont commencé tôt dans la capitale

Suite aux directives du nouveau préfet de police, les forces de l'ordre ont commencé tôt les contrôles dans les gares et sur les lieux interdits aux manifestations. Les premières verbalisations sont tombées sur des individus qui détenaient des gants, des masques et un gilet jaune. Les passants ont été rappelés à l'ordre de s'éloigner des zones interdites sous peine d'une amende de 135 euros. Face aux canons à eau, aux fourgons de la gendarmerie et aux drones, c'est le calme plat dans la capitale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.