Acte XVIII des gilets jaunes : des "black blocs" étaient présents sur les Champs-Élysées

Cagoulés et habillés en noir, des "black blocs" s'en étaient pris violemment à une boutique de luxe sur les Champs-Élysées dans l'après-midi du 16 mars 2019. Il s'agit en effet de casseurs qui s'organisent par petits groupes très mobiles et ne portent pas de gilet jaune. Non seulement ces derniers saccagent les commerces, mais ils s'attaquent également aux forces de l'ordre. Selon Jean Garrigues, historien, "c'est une sorte d'armée secrète qui a ses codes, qui a ses rituels, ses manières de se contacter qui échappent parfois à la vigilance des services d'ordre ou de renseignement". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.