"Acte18" des Gilets jaunes : comment éviter les scènes de violence sur les Champs-Élysées ?

Depuis l'"acte18" des Gilets jaunes, une question revient en boucle : comment éviter les scènes de violence ? Aurait-on pu neutraliser les casseurs ? Selon Georges Brenier, notre spécialiste police, nous sommes dans une "situation kafkaïenne". Il estime que "peu importe les milliers de policiers et de gendarmes mobilisés, les casseurs ne vont pas se calmer. Les forces de l'ordre, elles, ont les mains liées. Elles ont une peur bleue de tuer un manifestant. Tirer avec un LBD ou lancer une grenade est devenu un sacrilège, un tabou absolu". "L'État doit trouver une solution rapide et efficace, sinon ces scènes de guérilla urbaine vont fatalement se répéter", a-t-il ajouté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.