Acteurs d'un jour : les chatons font leur cinéma

"Mon chat et moi" raconte la relation entre Clémence, 10 ans et Rroû, un chaton avide d'aventures. Un film dont l'acteur principal est donc un chat. Un pari d'autant plus fou que dans ce scénario, le chat est très expressif et très aventureux. Pour relever le défi, le réalisateur s'est donc entouré d'une équipe de spécialistes. Premier secret, il n'y a pas un, mais trois chats. Ils sont tous passés par un casting minutieux. "On recrute des talents. Ça veut dire pour telle séquence, on va utiliser celui-là. Et puis un qui doit être plus câlin, qui doit être dans les bras de la petite fille régulièrement, je vais utiliser le petit mâle, parce que lui est beaucoup plus câlin que la femelle", confie Lisa Humblot, imprégnatrice pour animaux chez Animal Contact. Mais comment dirige-t-on un chat, un félin indépendant et plutôt indifférent aux injonctions ? Il faut beaucoup d'artifices. Un bruit par exemple que le chat va associer à une récompense, et bien sûr la récompense. Mais les choses se corsent en studio. Ce jour-là, le réalisateur souhaite tourner un plan très compliqué. Le chat doit poser ses pattes sur un rebord et avoir en plus un regard de prédateur. D'après les explications de Muriel Bec, imprégnatrice pour animaux chez Animal Contact, "le chat est en face d'une caméra, avec un éclairage compliqué, donc on est déjà de base dans une configuration qui n'est absolument pas adaptée à la vie d'un chat normal. Et c'est beaucoup de patience, beaucoup de temps et faire en sorte déjà que l'animal soit extrêmement confortable". Ce chat aime jouer avec les lasers et les plumes. Ainsi stimulé, il donnera l'impression d'être à l'affût. Autre étape compliquée, la cohabitation avec d'autres acteurs.Dans ce film, il en croise des dizaines de toutes tailles et de toutes catégories. Un travail titanesque qui a demandé plus d'un an de tournage. TF1 | Reportage S. De Vaissière, C. Diwo