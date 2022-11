Actions coup de poing : qui sont les nouveaux activistes ?

Vendredi, en pleine représentation, un militant monte sur la scène de l’Opéra Bastille et interrompt brièvement la soirée. Hué du public, il a fallu une intervention policière. Quelques heures plutôt, la tension monte aussi sur l’A6. Des automobilistes tentent de dégager eux même des activistes bloquant la route. Ces actions coup de poing sont clivantes, et sans rapport direct avec la cause défendue. Un peu partout en Europe, ce sont aussi des chefs-d'œuvre de Vermeer, Van Gogh qui ont été badigeonnés de sauce tomate. Il n’y a eu aucune dégradation, les œuvres sont recouvertes par des vitres. Ces actions, dites de scandalisations, se sont multipliées. “Ça peut être contre productif dans l’opinion publique générale, mais pour le mouvement social, cela a un effet quand même accélérateur, parce que cela oblige en tout cas la société à porter le regard sur un questionnement”, explique Sylvie Ollitrault, directrice de recherche CNRS sur la contestation écologiste. Ces nouveaux activistes ne comptent pas en rester là. En France, la vigilance dans les musées a été renforcée. TF1 | Reportage A. Tassin, W. Willemin, S. Maloiseaux