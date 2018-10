Activités d'éveil : en demande-t-on trop aux tout-petits ?

Langue, sport ou encore musique, les offres d'activité pour les tout-petits se multiplient. Toutefois, il faut faire attention à ne pas en abuser, car certains enfants se retrouvent vite fatigués. De plus, la notion de plaisir est primordiale. Il ne faut jamais oublier non plus que leur épanouissement passe aussi par le temps libre. Alors, faut-il stimuler les enfants dès le plus jeune âge ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.