Activités en montagne interdites : le PGHM se montre intransigeant

Le confinement s'applique partout, même en montagne. Si l'on pense qu'on ne risque rien au grand air, c'est loin d'être aussi simple. Et comme dans notre pays, la pédagogie a parfois du mal à convaincre, la tolérance n'est plus de mise. Le PGHM multiplie les contrôles dans les Alpes, distribuant des amendes aux "indisciplinés" croisés sur les chemins de randonnée et les sites d'escalade. Pour les gendarmes, "chaque secours engagé est un secours de trop".