Activités extra-scolaires : le football a la cote

Au mois de juin dernier, la coupe du monde de football connaissait un engouement inattendu. Ceci ne se dément pas en cette rentrée. Dans les clubs, les filles sont nombreuses à vouloir s'inscrire. Et au grand forum des associations, ce sport arrive en tête des activités choisies. Les inscriptions ne sont pas encore terminées, mais la Fédération française de football parie déjà sur une année record. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.