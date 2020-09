Activités extra-scolaires : les forums des associations à l'épreuve du Covid

Chaque année, les parents les attendent aussi impatiemment qu'ils les redoutent. Les forums des associations se tiennent un peu partout ce week-end. Le moment d'inscrire son enfant à des activités artistiques et sportives pour l'année qui vient. Dans l'ensemble, la plupart des parents ne sont pas inquiets mais certains revoient juste un peu leur plan. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.