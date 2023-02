Adieu code-barre, bonjour QR code !

Au rayon fromage de cette grande surface, tout le monde a son téléphone à la main. Ici, plus aucun code-barres sur les produits. Place à son successeur, le QR-code. Il donne toujours le prix en caisse. Mais désormais, il donne aussi des informations sur le téléphone du client. Le QR-code sert en quelque sorte d’étiquette multi-fonction. Utilisable en rayon comme à la maison. Une révolution pour les 280 magasins de cette enseigne. L’une des premières en France à se débarrasser du code-barres. Pour l’instant, seuls les fromages sont concernés, mais très vite, d’autres produits vont suivre. Une avalanche d’informations, là où le code-barres n’en proposait que deux, dont la référence et le prix. Dans ce magasin d’ameublement, le QR-code aussi commence à remplacer le vieux code-barres. Ici, rien de tout ça. Le QR-code permet de revendre le produit un peu abîmé, de seconde main, avec une réduction. Un prix unique pour chaque article, impossible de faire avec un code-barres. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Gallaccio, C. Buisine