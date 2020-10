"ADN", le nouveau film de Maïwenn

Il est difficile de survivre à la mort d'un grand-père adoré, quand le reste de la famille n'offre aucun réconfort. Neige, l'héroïne du film, cherche dans ses origines un sens à sa vie. Maïwenn, actrice et réalisatrice, signe un film personnel, écrit après la mort de son grand-père algérien. C'est d'ailleurs en Algérie qu'elle a trouvé l'apaisement. Comme moteur du film, Maiwenn utilise l'humour. D'ailleurs, elle essaye toujours de s'entourer de gens drôles. "Les gens que j'aime, j'ai envie de les faire rire", affirme-t-elle. "Je pense que c'est le passeport pour la vie. On peut se sortir de tout grâce à l'humour", a-t-elle poursuivi. "ADN" bénéficie du label "Cannes 2020". En effet, il faisait partie de la sélection du festival, annulé cette année.