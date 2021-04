Adolescent abattu par un policier : la ville de Chicago sous le choc

Les forces de l'ordre viennent d'être appelé à la suite de coups de feu tiré dans la rue. S'ensuit alors une poursuite à pied pour appréhender deux adolescents. Le premier est interpellé rapidement, mais le deuxième, Adam Toledo, s'arrête un peu plus loin. Il a ensuite levé les mains en l'air. La victime ne portait pas d'arme et pourtant, il a été abattu. Les policiers disent que le jeune garçon de 13 ans tenait un pistolet quelques instants plutôt. Et c'est pour cette raison qu'ils se sont sentis menacés. Les policiers ont ensuite prodigué un massage cardiaque au blessé, mais en vain. L'avocate de la famille a lancé un appel au calme. "Ceux d'entre vous qui ont des enfants comprennent la douleur que nous éprouvons". "Nous ne voulons pas que cette tragédie conduise à des violences sous le coup de l'émotion", a-t-elle ajouté. Ces bavures sont régulièrement attribuées au manque de formation des policiers américains. Mais aucune mesure concrète n'a été prise. Et le verdict du procès est attendu à la fin du mois.