Adolescent de quinze ans tué à Bondy : les éléments de l'enquête

Depuis deux jours, un centre de loisirs de Bondy est devenu le point de ralliement de toute une ville. Aymen, quinze ans, y a été abattu d'une balle en pleine poitrine. Ce dimanche, les habitants de la commune sont encore venus saluer sa mémoire sur le lieu du drame. "Ça ne devrait pas arriver. Que ce soit pour n'importe quel motif, on ne devrait pas mourir à cet âge-là. C'est trop jeune", s'exprime une femme âgée. "Le petit, il avait quinze ans, il avait toute sa vie devant lui. C'est des histoires futiles, ça peut arriver à n'importe quel jeune. C'est assez dramatique", confie également un jeune. L'origine du drame se noue dans un club de boxe thaïlandaise où Aymen était un élève doué, prometteur. Il bat régulièrement l'un de ses copains, qui le vit mal. D'après l'oncle de la victime, cet ado de quinze ans, lui aussi, s'en est plaint à son grand frère, un voyou de 27 ans aujourd'hui soupçonné d'avoir tué pour laver l'honneur de sa famille. "Ils sont montés en ring. Bah... Aymen était plus fort que l'autre. Et puis l'autre, il ne l'a pas accepté. Mais malheureusement, cette rivalité a tourné dans le mauvais sens et puis ça a causé un drame. C'est trop tard... Autrement, on aurait peut-être fait quelque chose", raconte Sid-Ali Menana, oncle d'Aymen.