Adolescente poignardée à Ivry : la dignité d’une famille endeuillée

Incompréhension toujours totale dans la cité Pierre-et-Marie-Curie d’Ivry-sur-Seine, aux portes de Paris, vendredi en fin d’après-midi. Marjorie, 17 ans, a été tuée pour avoir défendue la réputation de sa petite sœur malmenée sur les réseaux sociaux, selon les premiers éléments de l’enquête. Un très jeune du quartier n’a pas supporté être mise en cause. Étonnamment digne, lucide malgré le deuil, la famille de Marjorie décrit et décrypte l'enchaînement des événements. Odile Manouana, mère de Marjorie précise : “C’est d’autres enfants qui m’ont raconté, qui étaient là. Le garçon, il est parti chez lui, il est parti récupérer un couteau. Il est redescendu et il l’a poignardé en plein cœur”. Cynthia Manouana, sœur de Marjorie, ajoute : “Vous vous croyez où les jeunes ? Dans un Far West ? La vie, ce n’est pas un film. Arrêtez vos bêtises de télé-réalité. Ça vous monte trop à la tête, vraiment ! On a ôté la vie de ma sœur pour rien”. Âge de l’auteur présumé du meurtre : 14 ans. Il s’est enfui avant d’être arrêté par la police dans la soirée à Massy, à quelques kilomètres. Il y habitait chez sa mère en alternance avec le logement de son père, situé tout près de celui de la victime. Pourtant, pour plusieurs voisins, il était un passionné de foot talentueux et discret. Un chose semble acquise, l’éducation sans concession et réussie de Marjorie. Le meurtrier présumé a été placé en garde à vue. Désormais, c’est au parquet de Créteil de tenter de comprendre l’incompréhensible.