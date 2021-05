Adolescente tuée à Ivry-sur-Seine : les habitants sous le choc

Un mélange de stupeur, de chagrin et de colère plane. Dans la cité Pierre et Marie Curie à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), personne ne comprend la mort de Marjorie, 17 ans. Vendredi après-midi, elle était venue défendre la réputation de sa petite sœur face à un jeune du quartier. Une rivalité naît alors sur les réseaux sociaux, selon les éléments de l'enquête. La suite est racontée par sa famille avec une dignité et une retenue saisissante. L'auteur présumé du meurtre a quatorze ou quinze ans selon les sources. Il habitait en alternance chez son père, dans un bâtiment de la cité, et chez sa mère, à Massy, à une quinzaine de kilomètres. C'est dans une ville de l'Essonne, où il avait fui, qu'il a été appréhendé par la police peu de temps après les faits. Plusieurs voisins le décrivent comme un passionné de foot sans histoire. Les riverains insistent aussi sur la grande gentillesse de Marjorie, sur son sens de l'entraide. Le meurtrier présumé est placé en garde à vue. Il est entendu par les enquêteurs de la police judiciaire de Créteil.