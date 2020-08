Adolescente tuée à Nantes : un violeur multirécidiviste avoue son meurtre

Le 20 août dernier, François V. a séquestré, violé et assassiné une jeune Nantaise de quinze ans, avant de mettre le feu à l'appartement. Très rapidement, les enquêteurs identifient le criminel. Il s'agit d'un homme de 45 ans, multirécidiviste, condamné en 2005 pour neuf viols et trois tentatives. Il a été libéré en 2016 après treize ans de prison. Un "échec" de la justice difficile à entendre pour les proches des victimes. Le coupable, lui, risque désormais la réclusion à perpétuité.