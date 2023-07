Adolescents et casseurs : des parents impuissants ?

Dans le quartier populaire de Houilles, au nord de Nanterre, la colère s'écrit sur les murs. Mais les violences restent contenues. Cette ville a connu très peu de débordements ces derniers jours. Les associations occupent le terrain et sensibilisent les familles. Des mères de famille ont créé un collectif pour que leurs enfants soient en permanence sous la surveillance d'un adulte. Elles se sentent souvent démunies face à l'importance des réseaux sociaux. Il est difficile également de raisonner des adolescents, touchés de près par le drame de Nanterre, comme l'explique Hadji Sekkai, fondateur de l'association "La Cuatro" - Houilles (Yvelines). Soussaba est mère au foyer. Elle élève six enfants. Leur père, agent de sécurité, travaille de nuit. Elle raconte au micro de TF1, dans le JT de 20H comment elle fait pour garder le contrôle de ses fils et de ses filles. Pour que les jeunes n'échappent pas aux adultes, l'association organise régulièrement des événements sportifs ou culturels. C'est le cas ce samedi soir; avec un concert de rap où les jeunes talents du quartier participent. C'est un moyen d'atténuer des tensions devenues incontrôlables dans certains endroits. TF1 | Reportage J. Roux, I. Zabala