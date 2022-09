Adoptions : 4 000 chiens sauvés des labos

Ces chiens découvrent pour la première fois de leur vie la lumière du jour. Ces beagles sont d'anciens chiens de laboratoire, car oui, au même titre que les rats, les chiens sont très utilisés par l'industrie pharmaceutique, pour tester de futurs médicaments destinés aux humains. Sur des images, tournées en caméra cachée dans un laboratoire canadien, les beagles sont traités sans ménagement par les chercheurs. Il y a quelques semaines aux États-Unis, les autorités américaines avaient fait fermer, pour mauvais traitement, un centre d'élevage de beagle de laboratoire. Beaucoup d'Américains ont alors découvert, stupéfaits, l'existence de cette pratique. À cet effet, 4 000 chiens ont été libérés. Une grande opération de sauvetage, relayée par la presse américaine et régulièrement commentée à la télévision. La mobilisation nationale a porté ses fruits. Aujourd'hui, la plupart des chiens ont été adoptés. Les 4 000 beagles sont désormais dispersés un peu partout dans le pays. L'un d'entre eux a trouvé refuge dans une caserne de pompiers, en Floride. Un autre, chez le gouverneur du New Jersey. Une femelle de sept ans a même fait le voyage jusqu'en Californie, adoptée par le Prince Harry et sa femme Meghan Markle. TF1 | Reportage A. De Précigout, A. Ponsard, V. Mortreux