Ados et argent de poche : ils travaillent pour leur ville

Ce jeune de 17 ans a été embauché par la ville Port-Vendres pour réaliser des travaux d’embellissement de cet obélisque. Pour décrocher cette toute première expérience professionnelle, il a dû envoyer un CV et une lettre de motivation. Il travaille tous les matins de 8h30 à 12h. Il fait quatorze heures au total sur une semaine. Payé au Smic, cela lui fait 140 euros net. De l’argent de poche gagné à la sueur de son front. Ces jobs d’été municipaux, ouverts uniquement de seize à dix-sept ans, sont une grande première à Port-Vendres. Et l’on peut dire que l’essai est transformé. Sur les 30 candidats qui se sont présentés, quatorze ont été embauchés. La mission est de peindre l’accueil de la nouvelle mairie de la ville. C'est pari réussi pour le maire à l’initiative de ce projet. Mais n’est-ce pas aussi embaucher des mains-d’œuvre à moindres frais ? La mairie compte bien renouveler l’expérience l’an prochain et proposer plus de postes disponibles aux jeunes de sa commune. TF1 | Reportage J. Roux, B. Hacala