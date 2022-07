Ados perdus dans une grotte : dix heures d'angoisse

C'est dans une grotte située sur une propriété privée que les deux adolescents se sont aventurés vendredi après-midi. Quelques heures plus tard, leurs parents s'inquiètent, car les deux frères ne sont toujours pas rentrés. Il a fallu cinq heures d'intervention pour secourir les deux adolescents. Le maire de la commune était sur place pour guider les pompiers. Ils ont été retrouvés au fond de la grotte à plus de trois kilomètres à une heure du matin. Le plus jeune, âgé de douze ans, était en état d'hypothermie. Les promeneurs de la région connaissent cette grotte. Elle peut être dangereuse pour les débutants qui s'y rendent sans équipements. Pour cause, le boyau est très haut au départ et puis il diminue petit à petit pour finir très étroit. Ce samedi, les deux frères vont bien et ont pu rentrer chez eux après un passage aux urgences. Dans le village, les habitants se sont inquiétés en apprenant la nouvelle. À préciser que la mairie a déjà pris un arrêté pour interdire l'accès au site il y a quelques années, mais de nombreux promeneurs continuent de s'y rendre sans avoir conscience du danger. TF1 | Reportage A. Vieira, T. Bruck