Adrien Gindre : "Emmanuel Macron veut une nouvelle étape, il choisit donc une nouvelle incarnation"

Ce vendredi 3 juillet, Emmanuel Macron a choisi le haut fonctionnaire d'Etat, Jean Castex, pour remplacer Edouard Philippe à Matignon. Comment expliquer le choix du président de la République ? Adrien Gindre estime que c'est "pour aller au bout de la logique". Pour le chef du service politique de TF1, "le chef de l'Etat veut une nouvelle étape, il choisit donc une nouvelle incarnation". "C'est aussi simple que ça", a-t-il ajouté. Et de conclure, "en politique, l'avenir n'est jamais écrit d'avance".