Aéroport de Kaboul : la porte de l'espoir

Au milieu du chaos, c'est sans doute un geste d'ultime espoir. Des images de ces mères, de ces parents qui font passer les barbelés de l'aéroport à leurs enfants, à des bébés parfois aussi. Et dans certains cas, sans savoir si les soldats vont les accepter. Peut-être simplement parce que ces femmes ont le bon papier ou le bon visa. Elles aussi finissent par passer de l'autre côté. Les soldats n'ont semble-t-il pas d'instructions particulières. Et sans avoir la traduction dans le cri de cette jeune fille, on entend le mot taliban et on comprend les implorations de toutes ces personnes. Partir, prendre un avion et quitter l'Afghanistan à tout prix. Seuls les avions militaires atterrissent et redécollent aujourd'hui. L'aéroport semble être devenu la seule zone où il y a encore matière à espérer. Mais, c'est aussi la zone de tous les dangers. Tirer en l'air, c'est la manière un peu radicale pour ces derniers soldats de l'armée afghane de rétablir un semblant de calme. Tous ont sans doute une bonne raison de tenter leur chance. Menacés par les talibans pour avoir collaboré avec les forces alliées depuis 2001 ou parce qu'ils sont proches du régime afghan. Ou simplement parce que ce pays exsangue vie sous la perfusion d'une aide humanitaire, aujourd'hui quasi interrompue, et qui leur impose donc de fuir pour trouver ailleurs une vie meilleure.