Aéroport de Roissy Charles de Gaulle : des centaines de bagages toujours égarés

Jamais elle n'aurait pensé que cela durerait aussi longtemps. Cela fait 45 jours que Maritie Deleplanque attend sa valise. Son voyage à Las Vegas, elle le préparait depuis plusieurs années. Elle avait emporté ses plus belles tenues pour l'occasion. Un contenu qu'elle estime à 2 000 euros. Le jour de son départ, il lui a été impossible d'imaginer que ses affaires resteraient coincées dans les sous-sols de l'aéroport. Après une grève des salariés de l'aéroport le 1er juillet 2022, des milliers de bagages se sont retrouvés bloqués à Roissy Charles de Gaulle. C'est la compagnie Air France qui est responsable de leur restitution. Sur les 35 000 en souffrance en début juillet, près d'un millier n'ont toujours pas été rendus à leurs propriétaires. Alors, ces derniers perdent patience. La compagnie explique poursuivre les recherches. Tout service confondu, 200 salariés d'Air France sont venus renforcer les équipes chargées de retrouver les propriétaires. Le problème, c'est que les valises restantes sont les plus compliquées à traiter, car elles n'ont plus d'étiquette. Pour minimiser le risque, pensez à inscrire vos coordonnées directement sur votre valise pour éviter que l'étiquette ne se perde durant le transport. TF1 | Reportage M. Brossard, T. Jarrion, C. Jouanneau.