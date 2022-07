Aéroport de Roissy : pourquoi les bagages sont-ils introuvables ?

Cela fait 18 jours que cette mère de famille espère retrouver son bagage. Sa valise n'est jamais arrivée à Dubaï où elle a passé ses vacances. Elle commence à s'énerver. Finalement, on lui apprend que son bagage est à Dubaï. Mais il va falloir qu'elle patiente un peu plus pour l'avoir. Comme elle, ils sont des dizaines à attendre des heures dans l'espoir de retrouver leurs valises, souvent perdues depuis plusieurs jours. La gestion des litiges reste toujours compliquée après deux semaines chaotiques. Des images des bagages empilés les uns sur les autres ont fait le tour du monde. La faute à une panne informatique et à un mouvement de grève le 1er juillet qui a bloqué une machine de triage pendant deux heures. Depuis, 100 personnes de plus travaillent chaque nuit pour rattraper le retard. Ce matin, le ministre des Transports l'assure : "Il y a eu 35 000 bagages à réacheminer, ça a été fait intégralement". Mais beaucoup de passagers expliquent le contraire. À Lyon, par exemple, ce couple attend toujours sa valise perdue à Roissy le 1er juillet. Le service client d'Air France ne prend personne au téléphone. Il espère un dédommagement, tout comme Virginie qui nous envoie une vidéo depuis la Californie. Elle, aussi, n'a pas encore eu son bagage. Combien de temps cette pagaille à Roissy va-t-elle encore durer ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage T. Jarrion, M. Simon, C. Eckersley