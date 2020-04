Aéroport d'Orly : plaque tournante des évacuations

L'Aéroport d'Orly est fermé au public mardi dernier faute de trafic. Il met aujourd'hui ses infrastructures au service des hôpitaux, avec plusieurs dizaines de rotations par jour. Le cœur du dispositif a été implanté dans le service médical d'urgence de Paris. Pour les soignants, et surtout pour les pilotes militaires, les conditions sont inédites. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en région ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.