Aéroport : voyage dans les "zones interdites"

Pendant que vous patientez pour embarquer, votre valise, elle, commence déjà son voyage. À peine enregistrée, elle s'engouffre dans ce lieu surprenant appelé "la cathédrale". Au total, 3 000 bagages circulent par heure. Ils sont triés et contrôlés par des scanners. Chaque valise parcourt dix kilomètres pour arriver aux pieds de l'avion. Ici, conducteurs de passerelles et de véhicules en tout genre se croisent. Mais rouler dans une zone si sensible ne s'improvise pas. Cours de conduite sur le tarmac pour Guillaume ce jour-là. Ce n'est pas facile quand les autres usagers sont de gros-porteurs. Guillaume est pompier comme tous ceux qui circulent ici, il doit passer un permis spécial pour déchiffrer les panneaux, les marquages au sol et les feux de circulation spécifiques. Mais pas seulement. En été, le trafic est intense sur la piste comme dans les airs. La tour de contrôle gère 1 300 vols par jour. Aux heures de pointe, c'est un décollage et un atterrissage toutes les 30 secondes, avec les aléas liés à la saison. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. TF1 | Reportage N. Pellerin, G. Vuitton