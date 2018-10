Affaire Benalla : le certificat médical d'un manifestant a été antidaté

Une brèche a été ouverte dans la défense du jeune homme molesté par Alexandre Benalla, place de la Contrescarpe, le 1er mai. Son certificat médical a attesté d'un examen neurologique normal mais aussi des traces de coups sur la poitrine et une raideur cervicale. Ce document produit était censé permettre d'aggraver les motifs de mise en examen d'Alexandre Benalla qui a toujours nié les violences. Mais le Journal du dimanche affirme que ce certificat a été antidaté sur la foi de PV d'auditions du médecin qui l'a rédigé. La consultation aurait eu lieu le 11 mai 2018 mais l'attestation n'a été délivrée que le 23 juillet seulement. Cela pourrait affaiblir l'accusation qui pèse sur Alexandre Benalla. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.