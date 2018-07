Affaire Benalla : cinq personnes présentées à un juge d'instruction

Alexandre Benalla, le chargé de mission à l'Élysée, est impliqué dans plusieurs délits de justice lors de la manifestation du 1er mai 2018. Il est notamment accusé de violence en réunion, de port d'arme prohibée, d'immixtion dans l'exercice d'une fonction publique mais également de violation et de recel du secret professionnel. Suite à une enquête de la police judiciaire, il a été déféré dans la nuit du samedi 21 juillet 2018 au tribunal pour y être entendu. Il est accompagné de Vincent Crase, un employé de la République en Marche, également impliqué dans l'affaire. Trois hauts gradés de la préfecture de police seront, eux aussi, présentés devant un juge pour avoir transmis les images des caméras de surveillance à la demande d'Alexandre Benalla. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/07/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.