Affaire Benalla : le domicile d'Alexandre perquisitionné

Le domicile d'Alexandre Benalla à Issy-les-Moulineaux a été perquisitionné par la police le 21 juillet 2018 et sa garde à vue a été prolongée de 24 heures. Par ailleurs, trois cadres de la préfecture de police de Paris ont également été placés en garde à vue. Ils auraient transmis une vidéo compromettante dans l'affaire autour des coups portés par Alexandre Benalla contre des manifestants le 1er mai 2018.