Affaire Benalla : l'intéressé a livré sa version des faits

Tout a commencé lorsque cette fameuse vidéo a été publiée sur Twitter. Des images montrant Alexandre Benalla en train de violenter un protestataire lors de la manifestation du 1er mai 2018. Depuis, l'ex-chargé de mission à l'Élysée est devenu la risée des médias et l'affaire Benalla est allée plus loin jusqu'au point d'impacter le quinquennat Macron. Interviewé dans le 20H de TF1 du 27 juillet 2018, l'intéressé a livré sa version des faits sur ce scandale qui a secoué le pays. Ce dernier s'est notamment cramponné à sa ligne de défense en évoquant une histoire banale loin d'une affaire d'État.