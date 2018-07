Affaire Benalla : le parquet requiert la mise en examen des cinq suspects

Au bout de 36 heures de garde à vue, les enquêteurs de la police judiciaire ont estimé qu'Alexandre Benalla et Vincent Crase, avaient apporté toutes les réponses à toutes leurs questions. Et au milieu de la nuit du samedi 21 juillet, ils ont été déférés au palais de justice. Une information judiciaire a été ouverte à leur encontre par le parquet de Paris. Alors, de quoi accuse-t-on vraiment ces deux hommes ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/07/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.