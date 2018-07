Affaire Benalla : les questions qui se posent

Alexandre Benalla a été placé en garde à vue ce vendredi 20 juillet. On lui reproche notamment d'avoir frappé un manifestant le 1er mai dernier, à la place de la Contrescarpe à Paris. Une vidéo qui a été mise en ligne sur les réseaux sociaux témoigne des faits. Cependant, l'affaire n'est restée connue que d'un cercle très restreint de personnalités au plus haut niveau de l'État. Alors, qui étaient au courant des agissements d'Alexandre Benalla ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/07/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.