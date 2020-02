Affaire Benjamin Griveaux : quelles sont les suites judiciaires possibles ?

Benjamin Griveaux a déposé plainte ce samedi suite à la publication des vidéos à caractère sexuel ayant conduit à son retrait de la course à la mairie de Paris. Une enquête a été ouverte. Toute personne ayant publié ou partagé le contenu sur Internent risque jusqu'à deux ans de prison de 60 000 euros d'amende. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.