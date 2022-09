Affaire Buitoni : de nouveaux témoignages à charge

Plus de cinq mois après l'arrêt de la production dans leur usine, pour défaut d'hygiène par décision préfectorale, certains salariés choqués par le scandale des pizzas contaminés commencent à parler. La manière dont la bactérie E. Coli s'est propagée n'est pas encore connue. Mais d'après nos confrères de Radio France, les employés pointent du doigt une politique de restriction du nettoyage depuis 2015. Les temps de nettoyage sont passés de huit heures par jour à moins de cinq heures, ce que confirme le groupe Nestlé, qui précise toutefois avoir maintenu un contrôle microbiologique. Des salariés ont par ailleurs précisé que le nettoyage des silos de farine avait cessé. Les employés s'étaient également inquiétés en 2021 lorsque l'usine a changé de farine pour produire ses pizzas. Celle-ci est non chauffée. Ce type de produit avait déjà entraîné des intoxications en 2009 aux Etats-Unis avec de la pâte à cookies. Pour l'heure, l'enquête judiciaire est toujours en cours, après le dépôt d'une cinquantaine de plaintes. Pour rappel, 56 personnes, essentiellement des enfants, ont été gravement intoxiquées et deux en sont décédées. TF1 | Reportage C. Bayle, M. Stiti