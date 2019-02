Affaire Carlos Ghosn : l'ex-PDG de Renault change de stratégie

Carlos Ghosn est détenu depuis trois mois dans un centre pénitentiaire japonais. Selon son entourage, l'ancien patron de Renault serait physiquement affaibli, mais moralement, il aurait plus que jamais envie de se battre. Il a ainsi décidé d'avoir recours au service de maître Junichiro Hironaka, un avocat "star" des acquittements. Et il ne compterait pas faire d'aveux dans ce dossier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.