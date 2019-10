Affaire Dupont de Ligonnès : une prémédiation réglée au détail près

La famille Dupont de Ligonnès logeait à Nantes, en plein centre-ville. Le 21 avril 2011, cinq corps ont été retrouvés dans le jardin de leur maison. Ce sont en effet la mère de famille et ses quatre enfants qui ont été assassinés. Ensevelis dans des sacs de jute, ces derniers ont été abattus froidement de deux balles dans la tête. Xavier Dupont de Ligonnès, lui, avait disparu. Il est aussitôt suspecté par les enquêteurs car tout porte à croire qu'il est l'auteur de ce "crime prémédité". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 12/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 12 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.