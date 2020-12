Affaire Epstein : Jean-Luc Brunel mis en examen et écroué

Jean-Luc Brunel, le Français superstar du mannequinat. En 1995, il est à la tête d'une des plus grandes agences au monde et déjà accusé de viols aux États-Unis par trois mannequins. Les victimes seraient en fait des dizaines. Parmi elles, Thysia Huisman. En 1991, cette Néerlandaise a 18 ans. Jeune mannequin, elle affirme avoir été droguée et violée par l'homme d'affaires. Aujourd'hui, elle est soulagée par son arrestation. Jean-Luc Brunel nie fermement toutes les accusations. L'enquête a été ouverte en 2019 suite à l'implication du français dans l'affaire Jeffrey Epstein, un Américain millionnaire aux côtés des puissants. Il est accusé de viols et de trafics de mineurs. L'homme a été retrouvé pendu dans sa cellule l'an dernier avant le procès. Jean-Luc Brunel et lui se connaissaient bien. Au cours de leur enquête, les Américains épluchent sa liste de contact français. Ils trouvent des dizaines de numéros et un nom qui revient plusieurs fois, Jean-Luc Brunel. Ce dernier lui laissait notamment des messages troublants. D'après les Américains, Jean-Luc Brunel trouvait et envoyait des jeunes filles à Jeffrey Epstein. En France, la justice le soupçonne d'avoir en plus lui-même harcelé et violé des jeunes filles mineures. Il a été placé en détention provisoire vendredi.