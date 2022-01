Affaire Epstein : le prince Andrew rattrapé par la justice américaine

Il n'est plus le bienvenu sur le balcon de Buckingham. La famille royale a décidé de rayer le prince Andrew des photos. Le troisième enfant de la Reine vient de perdre ses huit titres militaires et ses parrainages à plus de 90 associations. Il ne pourra plus porter ses uniformes. En quatre lignes expéditives rédigées avec l'accord de la Reine, les sanctions sont tombées quelques heures après que la justice américaine autorise la poursuite pour agression sexuelle contre le prince. "Le prince Andrew, en ce qui concerne Buckingham, est mort. Il ne joue plus aucun rôle. Chaque fois qu'il a fallu trancher entre des affaires familiales et le sens de l'État et du devoir, la Reine a toujours choisi le devoir", rappelle Marc Roche, biographe royal. Un sens du devoir et la volonté de préserver la monarchie comme le souligne la presse britannique, car la couronne était sous pression. C'est donc comme un simple citoyen que le prince Andrew va devoir se défendre devant la justice américaine avec des conséquences notamment financières. Il parait désormais très peu probable que Buckingham participe à ses frais de justice. Il est accusé par l'américaine Virginia Giuffre d'avoir eu des relations sexuelles avec elle lorsqu'elle avait 17 ans. Elle affirme avoir été présentée au prince par Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell reconnus coupables de trafic sur mineures. Le prince Andrew a toujours nié ces accusations. Loin de convaincre, sa ligne de défense adoptée en 2019 l'avait forcé à se retirer de la vie publique et à suspendre toute représentation pour la couronne. Désormais, le bannissement de la famille royale est confirmé. TF1 | Reportage E. Stern, L. Barbazanges