Affaire Frédéric Fauvet : un suspect trahi par son ADN mais protégé par son acquittement

Salon en désordre, impact de balles, traces de sang non identifiées... Malgré ces indices, la scène de crime reste une énigme 36 ans après les faits. En 1985, Frédéric Fauvet disparaît de chez lui à Epernay. “On a eu un coup de fil de la compagne de mon frère qui nous a dit : 'je suis à l’appartement et Freddy est disparu", témoigne Boris Fauvet. Sur place, ce dernier découvre un cendrier plein de mégots, des coupes de champagnes avec des traces de rouge à lèvres. Boris en est convaincu : son frère n’a pas disparu de son plein gré. La veille, il a même annoncé ses fiançailles à sa famille. Après 3 ans d'enquête, tous les indices convergent vers un suspect : l’ex-fiancé de la compagne du jeune vigneron de 23 ans. Il est jugé pour assassinat. Pas un instant, son frère Boris ne doute du verdict. “Le procès dure trois jours et au bout des trois jours, on apprend l'acquittement de l’inculpé pour faute de preuves. On est révoltés, on est en colère”. La justice referme le dossier Fauvet. L'enquête est relancée six ans après suite à un appel téléphonique d'un homme se présentant comme l'acquitté. Au bout du fil, il réclame de l'argent en échange d'informations sur la victime. L’acquitté est de nouveau interrogé par la police. Il nie être l’auteur des coups du fil. Sa voie est pourtant formellement reconnue par plusieurs personnes. Mais la justice n’engage pas de nouvelles poursuites. De son côté, la science progresse et les avocats de la famille vont s’en servir. “On se rend compte toujours avec étonnement que sur des dossiers très anciens où on a encore des scellés, on peut mener des expertises avec les techniques et la police scientifique d’aujourd’hui, et révéler des nouveaux indices”. L'enquête fait enfin un bond en avant. Un ADN est identifié sur le rouge à lèvres laissé sur une coupe de champagne. Coup de théâtre, il s’agit de celui de l'acquitté. Malgré ces nouveaux éléments, il n'existe aucune procédure pour pouvoir reprendre l'enquête. À ce jour, le corps de Frédéric Fauvet reste introuvable. Aujourd'hui, sa famille espère que le dossier sera réétudié par le nouveau pôle des affaires non élucidées à Nanterre. TF1 | Reportage R. Bey, S. Humblot, F. Der Stepanian, J.F Jouanne