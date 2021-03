Affaire George Floyd : 27 millions de dollars versés à la famille du défunt

George Floyd était mort étouffé sous le genou d'un policier en mai 2020. La scène filmée et partagée sur les réseaux sociaux avait duré huit minutes 46 secondes. Pour dédommager la famille du défunt, la ville de Minneapolis a accepté de lui verser 27 millions de dollars. "Cet accord n'est pas seulement historique par les 27 millions de dollars réglés, il l'est aussi par son impact sur la justice sociale, les réformes politiques et les réformes de la police. Nous applaudissons cette responsabilité des dirigeants", a énoncé Ben Crump, l'un des avocats de la famille Floyd. L'hommage pointe le travail de la mairie à engager dans un nouveau modèle de sécurité publique plus proche des citoyens et notamment des Afro-Américains. Par ailleurs, une partie des 27 millions de dollars servira au développement du quartier défavorisé de la ville, où George Floyd est mort. Quid du jugement des policiers impliqués dans cette affaire ?