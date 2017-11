Affaire Grégory : Jacqueline Jacob mise tout sur son "alibi crucial"

Il y a cinq mois lors de sa mise en examen pour enlèvement et séquestration suivie de mort, Jacqueline Jacob, la grande-tante du petit Grégory, était restée silencieuse. Ce vendredi après-midi, elle a été entendue par les juges. Jacqueline Jacob mise tout sur son alibi, jugé crucial, le jour de l'enlèvement du petit garçon. On en parle avec notre journaliste Thibault Malandrin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 17/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 17 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.