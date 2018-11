Affaire Grégory : Murielle Bolle brise le silence

Après 25 ans de silence, Murielle Bolle, personnage clé dans l'enquête sur la disparition du petit Grégory Villemin, a décidé de parler. Pour chasser ses vieux démons, Murielle Bolle a sorti un ouvrage sur cette affaire où elle livre sa vérité. À l'époque des faits, celle qui n'était qu'une adolescente avait désigné son beau-frère Bernard Laroche comme coupable. Elle s'était ensuite rétractée et ne changera plus de version. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.